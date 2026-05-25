Удар росіян по Бортницькій станції аерації: експерт попередив про наслідки
Найгірше, що неочищена вода може потрапити до Дніпра, зазначив директор «Інституту міста» Сергієнко, коментуючи ворожий удар по Бортницькій станції аерації.
Після удару росіян по Бортницькій станції аерації у Києві існує ризик потрапляння неочищених стоків до Дніпра, а основне навантаження з очищення води може лягти на водоканали нижче за течією.
Про це в етері «Еспресо» розповів директор «Інституту міста» Олександр Сергієнко.
«Найгірше, що може статись після удару росіян по Бортницькій станції аерації це не буде відбуватись очищення води. Бортницька станція є кінцевим блоком, куди збираються стічні каналізаційні води, саме з побутових й промислових каналізацій. Це не зливова каналізація, де вода прямим потоком йде у Дніпро. Варто наголосити, що промислових каналізаційних вод у місті Києва саме металургійних немає. Так, є хімічні, але просто використовують воду, не забруднюючи її. Так, от, якщо підсумовувати, то найгіршим сценарієм може бути витік неочищеної води у Дніпро», — пояснив Сергієнко.
За словами експерта, у соцмережах почали поширюватися панічні прогнози щодо можливого мору риби та отруєння, однак реальні наслідки наразі складно оцінити, а основне навантаження з очищення води ляже на водоканали міст нижче за течією.
«Я читав в соціальних мережах панічні настрої людей, що може бути отруєння й мор риби. Насправді ніхто не може точно сказати про саме такі наслідки. Адже, проблема полягає в тому, що все навантаження з очищення води ляже на водоканали міст, які розташовані нижче по течії», — підсумував він.
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 травня, російська окупаційна армія атакувала Україну ракетами та безпілотниками різних типів. Внаслідок ракетного удару в Києві поранено 87 людей, ще двоє загинули.