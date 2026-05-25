Удар росіян по Бортницькій станції аерації: експерт попередив про наслідки

Бортницька станція аерації / © КМДА

Після удару росіян по Бортницькій станції аерації у Києві існує ризик потрапляння неочищених стоків до Дніпра, а основне навантаження з очищення води може лягти на водоканали нижче за течією.

Про це в етері «Еспресо» розповів директор «Інституту міста» Олександр Сергієнко.

«Найгірше, що може статись після удару росіян по Бортницькій станції аерації це не буде відбуватись очищення води. Бортницька станція є кінцевим блоком, куди збираються стічні каналізаційні води, саме з побутових й промислових каналізацій. Це не зливова каналізація, де вода прямим потоком йде у Дніпро. Варто наголосити, що промислових каналізаційних вод у місті Києва саме металургійних немає. Так, є хімічні, але просто використовують воду, не забруднюючи її. Так, от, якщо підсумовувати, то найгіршим сценарієм може бути витік неочищеної води у Дніпро», — пояснив Сергієнко.

За словами експерта, у соцмережах почали поширюватися панічні прогнози щодо можливого мору риби та отруєння, однак реальні наслідки наразі складно оцінити, а основне навантаження з очищення води ляже на водоканали міст нижче за течією.

«Я читав в соціальних мережах панічні настрої людей, що може бути отруєння й мор риби. Насправді ніхто не може точно сказати про саме такі наслідки. Адже, проблема полягає в тому, що все навантаження з очищення води ляже на водоканали міст, які розташовані нижче по течії», — підсумував він.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 травня, російська окупаційна армія атакувала Україну ракетами та безпілотниками різних типів. Внаслідок ракетного удару в Києві поранено 87 людей, ще двоє загинули.

