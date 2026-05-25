Атаки на водну інфраструктуру столиці: до чого готуватися киянам та що кажуть у КМВА

Інформація про нібито масштабні руйнування об’єктів водопостачання у Києві та перебої з водою, яка активно ширилася соціальними мережами, не відповідає дійсності.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявила речниця Київської міської військової адміністрації (КМВА) Катерина Поп, коментуючи нещодавні заяви президента щодо можливих атак на водну інфраструктуру країни.

За словами речниці, «Київводоканал» офіційно перевірив та підтвердив, що всі його об’єкти працюють у штатному режимі, а будь-які руйнування відсутні. Попри те, що цього разу мережею поширювалися безпідставні чутки, розслаблятися жителям столиці не варто.

«Але ми не можемо відкидати те, що ворог може цілитись по системах життєзабезпечення столиці для поширення паніки», — попередила Катерина Поп.

Влада закликає киян довіряти лише офіційним джерелам інформації та не піддаватися на провокації ворога, який використовує тему критичної інфраструктури для психологічного тиску на містян.

Нагадаємо, раніше директор «Інституту міста» Олександр Сергієнко розповів про те, що після удару росіян по Бортницькій станції аерації у Києві існує ризик потрапляння неочищених стоків до Дніпра, а основне навантаження з очищення води може лягти на водоканали нижче за течією.

