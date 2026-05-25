Атаки на водную инфраструктуру столицы: к чему готовиться киевлянам и что говорят в КГВА
В Киевской городской военной администрации опровергли фейки о повреждении водопровода, однако призвали киевлян быть готовыми к попыткам врага посеять панику из-за ударов по критической инфраструктуре.
Информация о якобы масштабных разрушениях объектов водоснабжения в Киеве и перебоях с водой, активно распространявшихся по социальным сетям, не соответствует действительности.
Об этом в эфире Ранок.LIVE заявила представитель Киевской городской военной администрации (КМВА) Екатерина Поп, комментируя недавние заявления президента относительно возможных атак на водную инфраструктуру страны.
По словам пресс-секретаря, «Киевводоканал» официально проверил и подтвердил, что все его объекты работают в штатном режиме, а какие-либо разрушения отсутствуют. Несмотря на то, что в этот раз по сети распространялись безосновательные слухи, расслабляться жителям столицы не стоит.
«Но мы не можем исключить, что враг может целиться по системам жизнеобеспечения столицы для распространения паники», — предупредила Екатерина Поп.
Власти призывают киевлян доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на провокации врага, использующего тему критической инфраструктуры для психологического давления на горожан.
Напомним, ранее директор «Института города» Александр Сергиенко рассказал о том, что после удара россиян по Бортницкой станции аэрации в Киеве существует риск попадания неочищенных стоков в Днепр, а основная нагрузка по очистке воды может лечь на водоканалы ниже по течению.