Последствия ударов по Киеву: эксперты оценили, чем дышат горожане после обстрела
После длительного мониторинга загрязнения атмосферы в Киеве специалисты наконец-то зафиксировали полную нормализацию качества воздуха.
Экологическая ситуация в Киеве, ухудшившаяся в результате недавней воздушной атаки России, наконец-то стабилизировалась, а показатели вредных веществ вернулись в норму.
Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» сообщил Андрей Косинов, специалист Государственного учреждения «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины».
По данным эксперта, угроза для здоровья киевлян продолжалась около половины суток.
Ухудшение качества воздуха фиксировали в течение 12 часов после начала атаки.
В некоторых районах города наблюдались значительно завышенные характеристики загрязнения. В частности, самая высокая концентрация вредных веществ была зафиксирована на улице Григорьевича-Барского.
Пока мониторинг продолжается в разных точках столицы, однако специалисты успокаивают: никаких превышений предельно допустимых норм в городе больше не фиксируют, и дышать в Киеве снова безопасно.
Напомним, в ночь на 24 мая российская оккупационная армия атаковала Киев ракетами и дронами. В результате ракетного удара в столице ранены 87 человек, еще двое погибли.