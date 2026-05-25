Последствия ударов по Киеву: эксперты оценили, чем дышат горожане после обстрела

Воздух в Киеве / © ТСН

Экологическая ситуация в Киеве, ухудшившаяся в результате недавней воздушной атаки России, наконец-то стабилизировалась, а показатели вредных веществ вернулись в норму.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» сообщил Андрей Косинов, специалист Государственного учреждения «Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины».

По данным эксперта, угроза для здоровья киевлян продолжалась около половины суток.

Ухудшение качества воздуха фиксировали в течение 12 часов после начала атаки.

В некоторых районах города наблюдались значительно завышенные характеристики загрязнения. В частности, самая высокая концентрация вредных веществ была зафиксирована на улице Григорьевича-Барского.

Пока мониторинг продолжается в разных точках столицы, однако специалисты успокаивают: никаких превышений предельно допустимых норм в городе больше не фиксируют, и дышать в Киеве снова безопасно.

Напомним, в ночь на 24 мая российская оккупационная армия атаковала Киев ракетами и дронами. В результате ракетного удара в столице ранены 87 человек, еще двое погибли.

