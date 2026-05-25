Удар россиян по Бортницкой станции аэрации: эксперт предупредил о последствиях

Бортническая станция аэрации / © КМДА

После удара россиян по Бортницкой станции аэрации в Киеве существует риск попадания неочищенных стоков в Днепр, а основная нагрузка по очистке воды может лечь на водоканалы ниже по течению.

Об этом в эфире «Эспрессо» рассказал директор «Института города» Александр Сергиенко.

«Худшее, что может произойти после удара россиян по Бортницкой станции аэрации, это не будет происходить очистка воды. Бортническая станция является конечным блоком, куда собираются сточные канализационные воды, а именно из бытовых и промышленных канализаций. Это не ливневая канализация, где вода прямым потоком идет в Днепр. Стоит отметить, что промышленных канализационных вод в Киеве именно металлургических нет. Да, есть химические, но просто используют воду, не загрязняя ее. Да, вот, если суммировать, то самым плохим сценарием может быть утечка неочищенной воды в Днепр», — объяснил Сергиенко.

По словам эксперта, в соцсетях начали распространяться панические прогнозы относительно возможного моря рыбы и отравления, однако реальные последствия сложно оценить, а основная нагрузка по очистке воды ляжет на водоканалы городов ниже по течению.

«Я читал в социальных сетях панические настроения людей, что может быть отравление и мор рыбы. На самом деле никто не может точно сказать о таких последствиях. Ведь проблема заключается в том, что вся нагрузка по очистке воды ляжет на водоканалы городов, которые находятся ниже по течению», — подытожил он.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, российская оккупационная армия атаковала Украину ракетами и беспилотниками разных типов. В результате ракетного удара в Киеве ранены 87 человек, еще двое погибли.

