Россия атаковала Киев: местные жители рассказали о пережитом ужасе

Обстрел Киева / © Фото из открытых источников

Реклама

В ночь на 23 мая Россия также нанесла удар по Шевченковскому району Киева. Пострадали гражданские объекты, есть жертвы.

Последствия атаки публикуют местные жители.

По свидетельству журналистки ТСН Юлии Кириенко, значительные повреждения получил ТРЦ «Квадрат». Также попадание зафиксировано по Лукьяновскому рынку, где традиционно торговали предприниматели.

Реклама

«Поврежден вестибюль станции метро „Лукьяновка“, которая еще долго не будет работать для пассажиров. Пострадали Сильпо, Аврора и первый в Украине Макдональдс, — пишет журналистка ТСН Наталья Нагорная.

Обстрел Киева / © Фото из открытых источников

Обстрел Киева / © Фото из открытых источников

Жители сообщают, что в домах рядом выбиты окна, есть повреждения конструкций. Наталья рассказала, что у нее «просто окна на балконе покосило».

«Мы поехали к освобожденным из плена, поэтому со мной все нормы. Но больше всего мне сейчас хотелось бы надеяться, что все живы. И обнять моих соседей», — написала Нагорна.

Местные жители возмущены очередной атакой по гражданским объектам.

Реклама

«Россия убила весь Лукьяновский рынок… убила людей», — отметил журналист Ян Доброносов.

Обстрел Киева / © Фото из открытых источников

Киев продолжает терпеть российские удары. Информация о жертвах и масштабах разрушений уточняется.

Обстрел Киева / © Фото из открытых источников

Обстрел Киева / © Фото из открытых источников

Обстрел Киева / © Фото из открытых источников

Обстрел Киева / © Фото из открытых источников

Массированная атака по Украине — последние новости

Напомним, в ночь на 24 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев с применением ракет и дронов. В Шевченковском районе зафиксировали попадание в 9-этажный жилой дом между 8 и 9 этажами.

В результате атаки погиб по меньшей мере один человек, еще 13 пострадали. Часть раненых были госпитализированы, другим оказана помощь на месте. В разных районах столицы возникли пожары и повреждения гражданской инфраструктуры.

Реклама

К слову, ранее мы сообщали, что засыпало вход в укрытие: в Киеве после атаки РФ люди оказались заблокированы в школе.

В Шевченковском районе Киева после российской атаки вход в укрытие одной из школ, где находились люди, предварительно засыпало обломками.

Новости партнеров