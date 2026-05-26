Масований удар по Києву: кількість загиблих зросла

Атака на Київ 24 травня.

Кількість жертв внаслідок масованого удару по Києву, які сталася вночі 24 травня, зросла. Станом на 26 травня відомо про трьох загиблих.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

«Кількість жертв внаслідок ворожої атаки на Київ 24 травня збільшилась до трьох осіб», — наголосили у поліції.

Зазначається, що у Шевченківському районі столиці під час аварійно-рятувальних робіт було виявлено фрагменти тіла людини. Вони, ймовірно, можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку. Втім, для остаточної ідентифікації буде призначено ДНК експертизу.

Нагадаємо, вночі 24 травня російська армія масовано атакувала Київ. Зокрема, під прицілом окупантів опинилися звичайні житлові будинки, школа, гуртожиток і ТЦ.

Тієї ночі росіяни увосьме атакували станцію метро «Лук’янівська». Внаслідок удару також вигорів Лук’янівський ринок та приміщення ТЦ «Квадрат», розташованого впритул до станції. Постраждав і сам вестибюль станції метро: там вибито вікна, двері та пошкоджено інші конструкції.

