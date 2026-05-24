Атака на Київ

У ніч проти 24 травня Росія здійснила масовану атаку на Київ, внаслідок якої у різних районах столиці спалахнули масштабні пожежі, зруйновано житлові будинки, пошкоджено школу, гуртожиток, торговельний центр та бізнес-центр, є загиблий і постраждалі.

У ДСНС повідомили, що російський обстріл спричинив руйнування цивільної інфраструктури одразу в кількох районах столиці. Рятувальники всю ніч ліквідовували наслідки ударів, евакуйовували людей та гасили пожежі.

ДСНС показала моторошні фото жахливої атаки РФ на Київ: палали будинки, школа та гуртожиток

У Дарницькому районі загорілася покрівля двоповерхового гуртожитку на площі близько 150 квадратних метрів. Надзвичайники евакуйовували мешканців будівлі.

Одні з найсерйозніших руйнувань зафіксували у Шевченківському районі. Там через російську атаку виникла пожежа у школі на другому поверсі площею 300 квадратних метрів. Також у п’ятиповерховому житловому будинку сталося руйнування під’їзду та пожежа з першого по п’ятий поверхи.

Крім того, у районі зафіксували влучання у бізнес-центр та пожежу на території ринку. В одному з дев’ятиповерхових житлових будинків удар припав між восьмим і дев’ятим поверхами — попередньо, загинула людина. Також пошкоджено будівлю музею Головного управління ДСНС у Київській області. Надійшла інформація про людей, заблокованих в укритті після влучання у житловий будинок.

У Дніпровському районі через атаку спалахнула пожежа у приватному будинку та на території гаражного кооперативу.

У Деснянському районі росіяни вдарили по торговельному центру та будівлі супермаркету. Також горіли п’ять гаражних боксів.

У Святошинському районі повідомляють про влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок.

У Солом’янському районі пожежа виникла на 23 поверсі 24-поверхівки. Також пошкоджено складські приміщення у промисловій зоні.

В Оболонському районі горів житловий будинок, а також сталася пожежа у 16-поверховій висотці на рівні 12–13 поверхів. Крім того, спалахнув будівельний гіпермаркет.

У Печерському районі пожежа виникла на 13 поверсі 20-поверхової новобудови, також горіла побутівка поруч із будинком.

Наразі інформація про остаточну кількість жертв і постраждалих уточнюється.

У Шевченківському районі Києва після російської атаки вхід до укриття однієї зі шкіл, де перебували люди, попередньо засипало уламками.

