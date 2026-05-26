ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1022
Время на прочтение
1 мин

Массированный удар по Киеву: количество погибших возросло

Под завалами разрушенного дома в одном из районов Киева были обнаружены останки человека.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Атака на Киев 24 мая.

Атака на Киев 24 мая. / © Associated Press

Число жертв в результате массированного удара по Киеву, который произошел ночью 24 мая, возросло. По состоянию на 26 мая известно о трех погибших.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«Количество жертв в результате вражеской атаки на Киев 24 мая увеличилось до трех человек», — отметили в полиции.

Отмечается, что в Шевченковском районе столицы во время аварийно-спасательных работ обнаружены фрагменты тела человека. Они, вероятно, могут принадлежать обитателям полуразрушенного дома. Впрочем, для окончательной идентификации будет назначена ДНК экспертиза.

Напомним, ночью 24 мая российская армия массированно атаковала Киев. В частности, под прицелом кафиров оказались обычные жилые дома, школа, общежитие и ТЦ.

В ту ночь россияне в восьмой раз атаковали станцию метро «Лукьяновская». В результате удара также выгорел Лукьяновский рынок и помещение ТЦ «Квадрат», расположенного вплотную к станции. Пострадал и сам вестибюль станции метро: там выбиты окна, двери и повреждены другие конструкции.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1022
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie