Массированный удар по Киеву: количество погибших возросло
Под завалами разрушенного дома в одном из районов Киева были обнаружены останки человека.
Число жертв в результате массированного удара по Киеву, который произошел ночью 24 мая, возросло. По состоянию на 26 мая известно о трех погибших.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
«Количество жертв в результате вражеской атаки на Киев 24 мая увеличилось до трех человек», — отметили в полиции.
Отмечается, что в Шевченковском районе столицы во время аварийно-спасательных работ обнаружены фрагменты тела человека. Они, вероятно, могут принадлежать обитателям полуразрушенного дома. Впрочем, для окончательной идентификации будет назначена ДНК экспертиза.
Напомним, ночью 24 мая российская армия массированно атаковала Киев. В частности, под прицелом кафиров оказались обычные жилые дома, школа, общежитие и ТЦ.
В ту ночь россияне в восьмой раз атаковали станцию метро «Лукьяновская». В результате удара также выгорел Лукьяновский рынок и помещение ТЦ «Квадрат», расположенного вплотную к станции. Пострадал и сам вестибюль станции метро: там выбиты окна, двери и повреждены другие конструкции.