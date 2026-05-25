У Києві завершили розбирання завалів в одному з районів після атаки РФ: що відомо про постраждалих

Атака РФ на Київ 24 травня — наслідки влучання / © ДСНС України

У Шевченківському районі Києва рятувальники повністю завершили ліквідацію наслідків нічного обстрілу, який стався 24 травня.

Про це повідомили в ДСНС України.

Наслідки атаки РФ на Київ 24 травня — що відомо

За словами рятувальників, спецоперація з розбирання завалів і пошуку постраждалих тривала безперервно протягом двох діб. До робіт, окрім працівників ДСНС, залучалися комунальні служби, медики, психологи та волонтери.

Під час робіт рятувальники розібрали понад 165 квадратних метрів небезпечних залишків стін, які могли впасти, та вивезли більш ніж тисячу кубометрів будівельного сміття. Також на місці працювали кінологи з собаками — вони обстежили 100 квадратних метрів руїн, щоб перевірити, чи немає під ними людей.

«Загалом внаслідок російської атаки в Києві загинули 2 людини, 92 — постраждали, серед них троє неповнолітніх. Ще 13 людей надзвичайникам вдалося врятувати», — зазначили в ДСНС.

Усього для ліквідації наслідків цього обстрілу в Києві задіяли 871 рятувальника та 201 одиницю спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Крім того, на місці події працювали психологи ДСНС і Національної поліції, які надали невідкладну допомогу 320 містянам.

Наслідки атаки РФ по Києву 24 травня — фото

Атака РФ на Київ 24 травня — останні новини

Нагадаємо, в ніч проти неділі, 24 травня, російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичні та крилаті ракети, аеробалістичні Х-47М2 «Кинджал», а також ударні безпілотники.

Росія також завдала удару по Шевченківському району Києва. Постраждали цивільні об’єкти, є жертви.

Станом на ранок понеділка у стаціонарах столичних лікарень залишається 21 людина, яка постраждала внаслідок ворожої атаки на Київ 24 травня. Серед госпіталізованих — двоє дітей.

