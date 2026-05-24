Росія вдарила по Києву: пошкоджено понад 40 локацій, десятки поранених

Дрон / © ТСН.ua

У Києві після нічної масованої атаки РФ триває ліквідація наслідків обстрілів.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у столиці зафіксовано пошкодження більш ніж на 40 локаціях у різних районах міста.

“У столиці оголошено відбій повітряної тривоги. Наразі понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень”, — заявив він.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки загинула одна людина. Ще 20 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місцях продовжують працювати рятувальники, медики, поліція та комунальні служби. У місті триває ліквідація наслідків удару.

У КМВА також повідомили, що інформацію про розгортання штабів допомоги для мешканців оприлюднять додатково.

У Шевченківському районі Києва після російської атаки вхід до укриття однієї зі шкіл, де перебували люди, попередньо засипало уламками.

