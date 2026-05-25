В Киеве завершили разбор завалов в одном из районов после атаки РФ: что известно о пострадавших
В Шевченковском районе Киева завершили аварийно-восстановительные работы на месте российского удара.
В Шевченковском районе в Киеве спасатели полностью завершили ликвидацию последствий ночного обстрела, произошедшего 24 мая.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Последствия атаки РФ на Киев 24 мая — что известно
По словам спасателей, спецоперация по разбору завалов и поиску пострадавших продолжалась непрерывно в течение двух суток. К работам, кроме работников ГСЧС, привлекались коммунальные службы, медики, психологи и волонтеры.
Во время работ спасатели разобрали более 165 квадратных метров опасных остатков упавших стен и вывезли более тысячи кубометров строительного мусора. Также на месте работали кинологи с собаками — они обследовали 100 квадратных метров развалин, чтобы проверить, нет ли под ними людей.
«В целом в результате российской атаки в Киеве погибли 2 человека, 92 — пострадали, среди них трое несовершеннолетних. Еще 13 человек спасателям удалось спасти», — отметили спасатели.
Всего для ликвидации последствий этого обстрела в Киеве задействовали 871 спасателя и 201 единицу специальной пожарно-спасательной техники. Кроме того, на месте происшествия работали психологи ГСЧС и Национальной полиции, оказавшие неотложную помощь 320 горожанам.
Последствия атаки РФ по Киеву 24 мая.
Атака РФ на Киев 24 мая — последние новости
Напомним, в ночь на воскресенье, 24 мая, российские войска совершили масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив баллистические и крылатые ракеты, аэробалистические Х-47М2 «Кинжал», а также ударные беспилотники.
Россия также нанесла удар по Шевченковскому району Киева. Пострадали гражданские объекты, есть жертвы.
По состоянию на утро понедельника в стационарах столичных больниц остается 21 человек, пострадавший в результате вражеской атаки на Киев 24 мая. Среди госпитализированных двое детей.
К слову, 24 мая Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Есть разрушения в Киеве, Черкасской и Кировоградской областях. Также РФ атаковала Хмельницкую область.