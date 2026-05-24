Россия ударила по Киеву: повреждено более 40 локаций, десятки раненых

После массированной атаки РФ в Киеве повреждено более 40 локаций, один человек погиб, еще по меньшей мере 20 получили ранения.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Киеве после ночной массированной атаки РФ идет ликвидация последствий обстрелов.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в столице зафиксировано повреждение более чем на 40 локациях в разных районах города.

"В столице объявлен отбой воздушной тревоги. Сейчас более 40 локаций по всему городу получили повреждения", - заявил он.

По предварительным данным, в результате российской атаки погиб один человек. Еще 20 человек получили ранения разной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На местах продолжают работу спасатели, медики, полиция и коммунальные службы. В городе идет ликвидация последствий удара.

В КМВА также сообщили, что информацию о развертывании штабов помощи жителям обнародуют дополнительно.

Напомним, что ранее засыпало вход в укрытие : в Киеве после атаки РФ люди оказались заблокированными в школе

В Шевченковском районе Киева после российской атаки вход в укрытие одной из школ, где находились люди, предварительно засыпало обломками.

