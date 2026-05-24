Росія атакувала Київ: місцеві жителі розповіли про пережитий жах

Обстріл Києва / © Фото з відкритих джерел

У ніч проти 24 травня Росія також завдала удару по Шевченківському району Києва. Постраждали цивільні об’єкти, є жертви.

Наслідки атаки публікують місцеві жителі.

За свідченнями журналістки ТСН Юлії Кирієнко, значних пошкоджень зазнав ТРЦ «Квадрат». Також влучання зафіксовано по Лук’янівському ринку, де традиційно торгували підприємці.

«Пошкоджено вестибюль станції метро „Лук’янівка“, яка ще довго не працюватиме для пасажирів. Постраждали „Сільпо“, „Аврора“ та перший в Україні Макдональдс», — пише журналістка ТСН Наталія Нагорна.

Мешканці повідомляють, що в будинках поруч вибито вікна, є пошкодження конструкцій. Наталія розповіла, що в неї «просто вікна на балконі покосило».

«Ми поїхали до звільнених з полону, тому зі мною все норм. Але найбільше мені зараз хотілось би сподіватись, що всі живі. І обійняти моїх сусідів», — написала Нагорна.

Місцеві жителі обурені черговою атакою по цивільних об’єктах.

«Росія вбила увесь Лук’янівський ринок… вбила людей», — зазначив журналіст Ян Доброносов.

Київ продовжує зазнавати російських ударів. Інформація про жертви та масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет та дронів. У Шевченківському районі зафіксували влучання у 9-поверховий житловий будинок між 8 та 9 поверхами.

Внаслідок атаки загинула щонайменше одна людина, ще 13 постраждали. Частину поранених госпіталізували, іншим надали допомогу на місці. У різних районах столиці також виникли пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

