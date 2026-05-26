Чи варто жителям виїхати з Києва: очільник МВС відповів

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував, чи варто киянам залишати місто на тлі інформації про новий масований російський удар і чуток про загрозу наступу з півночі.

Про це глава МВС сказав під час IV Міжнародного саміту міст і регіонів «Партнерство. Стійкість. Готовність», передають «Новини.LIVE».

«Це ми вже, напевно, перефразуємо фразу, яку було сказано пів року тому. Якщо кияни не виїхали кілька місяців тому, то, мабуть, не виїдуть і зараз», — відповів Клименко.

Зауважимо, що таке питання задали главі МВС після резонансної заяви колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який закликав киян розглянути можливість «зробити паузу від життя в Києві».

Раніше повідомлялося, що російські війська можуть готувати новий масований удар по Україні у наступні дві доби.

Нагадаємо, офіційна представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова пригрозила, що РФ знову завдаватиме ударів по Києву. Крім того, в Міністерстві закордонних справ РФ пригрозили, що іноземцям варто якнайшвидше залишити українську столицю.

Своєю чергою у ЄС жорстко відповіли на погрози Кремля і зробили заяву про евакуацію з Києва.

