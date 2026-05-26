Чи варто жителям виїхати з Києва: очільник МВС відповів
Очільник МВС вважає, що після всього пережитого жителі Києва навряд чи почнуть масово залишати свої домівки, попри тривожні чутки.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко прокоментував, чи варто киянам залишати місто на тлі інформації про новий масований російський удар і чуток про загрозу наступу з півночі.
Про це глава МВС сказав під час IV Міжнародного саміту міст і регіонів «Партнерство. Стійкість. Готовність», передають «Новини.LIVE».
«Це ми вже, напевно, перефразуємо фразу, яку було сказано пів року тому. Якщо кияни не виїхали кілька місяців тому, то, мабуть, не виїдуть і зараз», — відповів Клименко.
Зауважимо, що таке питання задали главі МВС після резонансної заяви колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який закликав киян розглянути можливість «зробити паузу від життя в Києві».
Раніше повідомлялося, що російські війська можуть готувати новий масований удар по Україні у наступні дві доби.
Нагадаємо, офіційна представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова пригрозила, що РФ знову завдаватиме ударів по Києву. Крім того, в Міністерстві закордонних справ РФ пригрозили, що іноземцям варто якнайшвидше залишити українську столицю.
Своєю чергою у ЄС жорстко відповіли на погрози Кремля і зробили заяву про евакуацію з Києва.