Масований удар по Лук’янівці у Києві: з’явилися нові подробиці атаки

Під час масованого удару по Києву вночі проти 24 травня по Лук’янівці вдарили щонайменше дві ракети.

Про це заяви міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі Новини.LIVE.

За його словами, одна ракета влучила в торговий центр «Квадрат», ще одна — безпосередньо в ринок, що поруч зі станцією метрополітену. Втім, додав міністр, питання щодо точної кількості та типів ракет варто адресувати ППО. Більш дані зможуть встановити після розбору завалів.

«В цих завалах ми зможемо побачити частини від цих ракет. Там має бути двигун, має бути головна частина, ну відповідно конструктивні особливості кожної ракети буде видно. Але ви бачили, скільки там металу, і там багато роботи», — додав

З його слів, у будинку, куди влетіла ракета, досі тривають аварійні роботи. Клименко повідомив, що наразі будівельне сміття, яке було вивезене, переглядають слідчі.

Нагадаємо, 24 травня російська армія масовано вдарила по Києву. За даними влади, це була найбільша атака за кількістю локацій. Окрім того, ворог вперше вдався до ударів по історичній архітектурі. Зокрема, постраждав Поділ.

Найбільші влучання по Києву сталися на Лук’янівці. Унаслідок прямого влучання повністю знищено торгово-розважальний центр «Квадрат», що біля станції метро, горів також Лук’янівський ринок, приміщення McDonald’s. Постраждав і сам вестибюль «Лук’янівської»: там вибито вікна, двері та пошкоджено інші конструкції.

