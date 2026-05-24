Моторошні руйнування у Києві: ДСНС оприлюднила відео "прильоту" по Лук'янівці

«Прильоти» у Києві

Реклама

Після російської масованої атаки на столицю 24 травня рятувальники продовжують гасити пожежі та на одній з локацій розбирають завали. Рятувальники показали найбільші влучання по Києву — моторошне відео руйнувань Лук’янівки та обгорілий ТЦ.

Відео поділилися у ДСНС.

Моторошний «приліт» у Києві: у ДСНС показали влучання у ТЦ «Квадрат»

Київські рятувальники поділилися відео з подоланням наслідків російської атаки. На кадрах видно основні та найбільші влучання ворожих ракет та дронів у Києві, зокрема по станції «Лук’янівська», ТЦ «Квадрат» та багатоповерхівках столиці.

Реклама

За словами рятувальників, інформація про кількість поранених постійно оновлюється. Наразі відомо про 56 поранених та 2 загиблих киян сьогодні вночі.

Унаслідок прямого влучання повністю знищено торгово-розважальний центр «Квадрат». Будівля сильно вигоріла, від неї лишився тільки каркас.

Горів також Лук’янівський ринок. Від більшості палаток та магазинчиків нічого не лишилося.

Поруч пошкоджено п’ятиповерхівку. Частина будівлі обвалилася.

Реклама

Атака на Київ: останні новини

Унаслідок російської атаки на Київ пошкодження зафіксовано на більш ніж 40 локаціях в усіх районах міста. За попередніми даними КМВА, двоє людей загинули, а ще 56 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зокрема, у Шевченківському районі вибухова хвиля пошкодила станцію метро «Лук’янівська», де було поранено чоловіка, а через влучання у дев’ятиповерхівку загинула одна людина. Є 13 постраждалих.

Руйнувань та займань зазнали численні житлові будинки й цивільні об’єкти по всьому місту. У Шевченківському районі постраждали бізнес-центр, музей ГУ ДСНС, школа та ринок. У Солом’янському, Печерському та Оболонському районах зафіксовано влучання та пожежі у багатоповерхівках, а також займання на складах і в будівельному гіпермаркеті.

У Дарницькому районі горіла покрівля гуртожитку, у Деснянському — атакували торгівельний центр та супермаркет. Влучання у будинки зафіксували також у Дніпровському та Святошинському районах.

Реклама

Крім того, внаслідок обстрілу руйнувань зазнав головний офіс «Укрпошти» на Майдані Незалежності, який, за словами гендиректора Ігоря Смілянського, планують швидко відновити.

Новини партнерів