Нападающий / © Киевская городская прокуратура

В Киеве 38-летний мужчина пытался изнасиловать 53-летнюю женщину, которая вечером пошла за водой на Лесном массиве. Ему сообщили о подозрении.

Об этом пишет Киевская городская прокуратура.

Вечером женщина шла в бювет. К ней подошел 38-летний мужчина, сначала предложивший знакомство и интимные отношения. После отказа он начал его преследовать.

Догнав, мужчина повалил женщину на скамейку, пытался снять с себя штаны и раздеть ее. Однако женщина оказывала активное сопротивление и смогла убежать.

Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Нападающим оказался киевлянин, состоящий на учете у врача-психиатра.

Днепровский районный суд города Киева избрал ему меру пресечения в виде помещения в медицинское учреждение, где эксперты установят, является ли мужчина вменяемым.

Досудебное расследование проводят следователи Днепровского управления полиции ГУНП в Киеве.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет. За покушение на преступление наказание смягчается.

