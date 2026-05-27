- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 572
- Время на прочтение
- 2 мин
Берегитесь на улицах: на Киев идет двойная волна непогоды, синоптики предупреждают об опасности
Погода в столичном регионе 27 мая заставит киевлян достать зонтики и теплую одежду.
Порывистый ветер и затяжные дожди надвигаются на Киев и столичный регион. В то же время синоптики прогнозируют резкие штормовые порывы ветра, которые могут добавить хлопот как водителям, так и коммунальным службам.
В частности, в столице 27 мая будет ветреная погода со штормовыми порывами северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, предупреждает синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, также пройдут дожди, а температура воздуха составит днем около +21 тепла.
По даннымУкраинского гидрометцентра, 27 мая на Киевщине и в столице ожидается переменная облачность: ночью дожди пройдут лишь местами, а вот днем зонтики понадобятся уже всем.
Синоптики объявили первый уровень опасности из-за штормового северо-западного ветра, порывы которого после обеда будут достигать 15-20 м/с. Такая непогода может мешать работе коммунальщиков, строителей и затруднить движение транспорта.
Температура по области ночью составит от +11 до +16 градусов тепла, днем воздух прогреется до +23 градусов тепла, а в Киеве ожидается от +14 до +16 градусов тепла ночью и до +23 градусов тепла днем.
Как сообщают на погодном портале Sinoptik, в Киеве почти весь день погода будет пасмурной, лишь вечером небо прояснится. С утра будет идти мелкий дождь, который прекратится только вечером.
Температура воздуха будет колебаться от +16 градусов тепла ночью до +21 градуса тепла днем.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 27 мая.
Читайте также:
Один знак получит шанс решить давнюю проблему, другой — столкнется с неожиданными переменами: рунический прогноз на 27 мая
Гороскоп на 27 мая для всех знаков зодиака: день, когда добро и зло вернутся бумерангом
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.