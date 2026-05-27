Берегитесь на улицах: на Киев идет двойная волна непогоды, синоптики предупреждают об опасности

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 27 мая

Порывистый ветер и затяжные дожди надвигаются на Киев и столичный регион. В то же время синоптики прогнозируют резкие штормовые порывы ветра, которые могут добавить хлопот как водителям, так и коммунальным службам.

В частности, в столице 27 мая будет ветреная погода со штормовыми порывами северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, предупреждает синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, также пройдут дожди, а температура воздуха составит днем около +21 тепла.

По даннымУкраинского гидрометцентра, 27 мая на Киевщине и в столице ожидается переменная облачность: ночью дожди пройдут лишь местами, а вот днем зонтики понадобятся уже всем.

Синоптики объявили первый уровень опасности из-за штормового северо-западного ветра, порывы которого после обеда будут достигать 15-20 м/с. Такая непогода может мешать работе коммунальщиков, строителей и затруднить движение транспорта.

Синоптики предупреждают о непогоде на Киевщине 27 мая / © Укргидрометцентр

Температура по области ночью составит от +11 до +16 градусов тепла, днем воздух прогреется до +23 градусов тепла, а в Киеве ожидается от +14 до +16 градусов тепла ночью и до +23 градусов тепла днем.

Как сообщают на погодном портале Sinoptik, в Киеве почти весь день погода будет пасмурной, лишь вечером небо прояснится. С утра будет идти мелкий дождь, который прекратится только вечером.

Температура воздуха будет колебаться от +16 градусов тепла ночью до +21 градуса тепла днем.

