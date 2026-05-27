Бережіться на вулицях: на Київ суне подвійна хвиля негоди, синоптики попереджають про небезпеку

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 27 травня / © pexels.com

Реклама

Поривчастий вітер та затяжні дощі сунуть на Київ і столичний регіон. Водночас синоптики прогнозують різкі штормові пориви вітру, які можуть додати клопоту як водіям, так і комунальним службам.

Зокрема, у столиці 27 травня буде вітряна погода із штормовими поривами північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду, попереджає синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, також пройдуть дощі, а температура повітря становитиме вдень близько +21 тепла.

За даними Українського гідрометцентру, 27 травня на Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність: уночі дощі пройдуть лише місцями, а от удень парасольки знадобляться вже всім.

Реклама

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через штормовий північно-західний вітер, пориви якого по обіді сягатимуть 15–20 м/с. Така негода може заважати роботі комунальників, будівельників та ускладнити рух транспорту.

Синоптики попереджають про негоду на Київщині 27 травня / © Укргідрометцентр

Температура по області вночі становитиме від +11 до +16 градусів тепла, удень повітря прогріється до +23 градусів тепла, а в Києві очікується від +14 до +16 градусів тепла вночі та до +23 градусів тепла вдень.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, у Києві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. З ранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері.

Температура повітря коливатиметься від +16 градусів тепла вночі до +21 градусу тепла вдень.

Реклама

Погода у Києві 27 травня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 27 травня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів