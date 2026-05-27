ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
2 хв

Бережіться на вулицях: на Київ суне подвійна хвиля негоди, синоптики попереджають про небезпеку

Погода у столичному регіоні 27 травня змусить киян дістати парасольки та теплий одяг.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 27 травня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 27 травня / © pexels.com

Поривчастий вітер та затяжні дощі сунуть на Київ і столичний регіон. Водночас синоптики прогнозують різкі штормові пориви вітру, які можуть додати клопоту як водіям, так і комунальним службам.

Зокрема, у столиці 27 травня буде вітряна погода із штормовими поривами північно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду, попереджає синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, також пройдуть дощі, а температура повітря становитиме вдень близько +21 тепла.

За даними Українського гідрометцентру, 27 травня на Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність: уночі дощі пройдуть лише місцями, а от удень парасольки знадобляться вже всім.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності через штормовий північно-західний вітер, пориви якого по обіді сягатимуть 15–20 м/с. Така негода може заважати роботі комунальників, будівельників та ускладнити рух транспорту.

Синоптики попереджають про негоду на Київщині 27 травня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про негоду на Київщині 27 травня / © Укргідрометцентр

Температура по області вночі становитиме від +11 до +16 градусів тепла, удень повітря прогріється до +23 градусів тепла, а в Києві очікується від +14 до +16 градусів тепла вночі та до +23 градусів тепла вдень.

Як повідомляють на погодному порталі Sinoptik, у Києві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. З ранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері.

Температура повітря коливатиметься від +16 градусів тепла вночі до +21 градусу тепла вдень.

Погода у Києві 27 травня / © скриншот

Погода у Києві 27 травня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 27 травня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie