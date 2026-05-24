Обворовал квартиры, пока люди были в укрытии: что известно о дерзком преступлении

В Киеве мужчина обворовывал квартиры после атаки РФ / © Полиция Киева

Реклама

На Подоле в Киеве полиция задержала 29-летнего мужчину. Он заходил в квартиры, поврежденные после ночного обстрела, и воровал вещи жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

По данным следствия, инцидент произошел в переулке Хорива, пострадавшего во время очередной воздушной атаки РФ. Мужчина оперативно сориентировался на месте разрушений и стал заходить в оставленные квартиры.

Реклама

«В полицию обратилась одна из пострадавших женщин, которая сообщила о краже имущества. Правоохранители оперативно установили местонахождение подозреваемого и задержали его непосредственно в одной из квартир, где он пытался совершить очередную кражу», — заверили в полиции.

Оказалось, что 29-летний задержанный уже искался за кражу в другой области. Полиция арестовала его на месте. По факту преступления, совершенного в условиях военного положения, правоохранители возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит длительный срок заключения.

«Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — кража. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются», — отметили в полиции.

Массированная атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, Киев пережил одну из самых масштабных атак последнего времени: под удар попали культурные и государственные учреждения, в том числе МИД, оперы, музеи, монастыри.

Реклама

В столице уже двое погибших и 77 пострадавших, среди них двое детей. В Киевской области количество погибших возросло до двух.

Также в соцсетях распространяют видео момента попадания российского беспилотника в подъемный кран в Киеве.

Новости партнеров