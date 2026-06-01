ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
2 хв

Вміст алкоголю у 12 разів перевищував норму: у Києві водій Lada протаранив Tesla та Volkswagen і травмував свою пасажирку (фото)

У результаті автопригоди 40-річна пасажирка автомобіля Lada отримала тяжкі поранення — уламок розбитого скла пошкодив їй яремну вену на шиї, жінку у тяжкому стані госпіталізували.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Поліцейські затримали п'яного водія Lada

Поліцейські затримали п’яного водія Lada / © Поліція Києва

У Києві водій Lada сів за кермо напідпитку, влаштував потрійну ДТП та травмував свою пасажирку. Вміст алкоголю у крові горе водія у понад 12 разів перевищував норму.

Про це повідомила поліція Києва та оприлюднила фото.

Подія відбулась днями на Берестейському проспекті у Святошинському районі столиці.

Встановлено, що під час заїзду на шляхопровід 46-річний керманич легковика не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся із електромобілем Tesla, який рухався попереду в тій самій смузі. Від удару водійка Tesla втратила керування та зіткнулася з автомобілем Volkswagen, що їхав попереду.

У результаті автопригоди 40-річна пасажирка автомобіля Lada отримала тяжкі поранення — уламок розбитого скла пошкодив їй яремну вену на шиї. Жінку у тяжкому стані госпіталізували.

У Києві з вини п’яного водія сталася потрійна ДТП / © Поліція Києва

У Києві з вини п’яного водія сталася потрійна ДТП / © Поліція Києва

У Києві з вини п’яного водія сталася потрійна ДТП / © Поліція Києва

У Києві з вини п’яного водія сталася потрійна ДТП / © Поліція Києва

У Києві з вини п’яного водія сталася потрійна ДТП / © Поліція Києва

У Києві з вини п’яного водія сталася потрійна ДТП / © Поліція Києва

У Києві з вини п’яного водія сталася потрійна ДТП / © Поліція Києва

У Києві з вини п’яного водія сталася потрійна ДТП / © Поліція Києва

Під час перевірки правоохоронці встановили, що винуватець аварії перебував у стані сп’яніння — прилад «Драгер» показав 2,48 проміле. Зауважимо, що цей показник перевищив встановлену норму у 12,4 раза.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ — це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле — це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% — це 10‰).

Слідчі з розслідування ДТП главку поліції Києва затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.

Тепер горе-водію загрожуєдо восьми років за ґратами.

Нагадаємо, біля Одеси внаслідок ДТП спалахнуло три автомобілі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie