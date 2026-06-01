Поліцейські затримали п’яного водія Lada / © Поліція Києва

У Києві водій Lada сів за кермо напідпитку, влаштував потрійну ДТП та травмував свою пасажирку. Вміст алкоголю у крові горе водія у понад 12 разів перевищував норму.

Про це повідомила поліція Києва та оприлюднила фото.

Подія відбулась днями на Берестейському проспекті у Святошинському районі столиці.

Встановлено, що під час заїзду на шляхопровід 46-річний керманич легковика не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся із електромобілем Tesla, який рухався попереду в тій самій смузі. Від удару водійка Tesla втратила керування та зіткнулася з автомобілем Volkswagen, що їхав попереду.

У результаті автопригоди 40-річна пасажирка автомобіля Lada отримала тяжкі поранення — уламок розбитого скла пошкодив їй яремну вену на шиї. Жінку у тяжкому стані госпіталізували.

У Києві з вини п’яного водія сталася потрійна ДТП / © Поліція Києва

Під час перевірки правоохоронці встановили, що винуватець аварії перебував у стані сп’яніння — прилад «Драгер» показав 2,48 проміле. Зауважимо, що цей показник перевищив встановлену норму у 12,4 раза.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ — це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле — це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% — це 10‰).

Слідчі з розслідування ДТП главку поліції Києва затримали чоловіка та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілим.

Тепер горе-водію загрожуєдо восьми років за ґратами.

