ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
1 хв

На Київщині сталася смертельна ДТП: водій легкового авто в’їхав в рейсовий автобус

Одна людина загинула на місці, ще четверо постраждали.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Коментарі
ДТП

ДТП / © ДСНС

У Борисполі на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля Jeep. Внаслідок ДТП загинув пасажир легковика, ще четверо людей травмовані.

Про це розповіли в поліції Київщини.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Jeep допустив виїзд на зустрічну смугу руху та вчинив зіткнення з рейсовим автобусом, у якому перебувало 17 пасажирів.

Внаслідок аварії пасажир легковика загинув на місці. Водія автомобіля доставили до лікарні. Також госпіталізовано ще трьох пасажирів автобуса.

ДТП / © Фото з відкритих джерел

ДТП / © Фото з відкритих джерел

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть). Досудове розслідування триває.

ДТП / © Фото з відкритих джерел

В ДСНС Київщини зазначили, що легкового авто рятувальники деблокували одну постраждалу особу та одну загиблу.

«На місці події працювали 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки», — йдеться в повідомленні.

Надзвичайні події України — останні новини

Нагадаємо, на Хмельниччині, у селі Гвардійське, сталася смертельна ДТП — зіткнулися мотоцикл та автівка. Загинула дитина.

Також, в Ірпені вантажівка наїхала на 8-річну дівчинку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Дитину госпіталізували, однак врятувати її не вдалося.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie