На Київщині сталася смертельна ДТП: водій легкового авто в’їхав в рейсовий автобус
Одна людина загинула на місці, ще четверо постраждали.
У Борисполі на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля Jeep. Внаслідок ДТП загинув пасажир легковика, ще четверо людей травмовані.
Про це розповіли в поліції Київщини.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Jeep допустив виїзд на зустрічну смугу руху та вчинив зіткнення з рейсовим автобусом, у якому перебувало 17 пасажирів.
Внаслідок аварії пасажир легковика загинув на місці. Водія автомобіля доставили до лікарні. Також госпіталізовано ще трьох пасажирів автобуса.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть). Досудове розслідування триває.
В ДСНС Київщини зазначили, що легкового авто рятувальники деблокували одну постраждалу особу та одну загиблу.
«На місці події працювали 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки», — йдеться в повідомленні.
