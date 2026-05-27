На Київщині сталася смертельна ДТП: водій легкового авто в’їхав в рейсовий автобус

У Борисполі на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля Jeep. Внаслідок ДТП загинув пасажир легковика, ще четверо людей травмовані.

Про це розповіли в поліції Київщини.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Jeep допустив виїзд на зустрічну смугу руху та вчинив зіткнення з рейсовим автобусом, у якому перебувало 17 пасажирів.

Внаслідок аварії пасажир легковика загинув на місці. Водія автомобіля доставили до лікарні. Також госпіталізовано ще трьох пасажирів автобуса.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть). Досудове розслідування триває.

В ДСНС Київщини зазначили, що легкового авто рятувальники деблокували одну постраждалу особу та одну загиблу.

«На місці події працювали 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки», — йдеться в повідомленні.

