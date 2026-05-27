- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киевской области произошло смертельное ДТП: водитель легкового авто въехал в рейсовый автобус
Один человек погиб на месте, еще четверо пострадали.
В Борисполе в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля Jeep. В результате ДТП погиб пассажир легковушки, еще четыре человека травмированы.
Об этом рассказали в полиции Киевской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля Jeep допустил выезд на встречную полосу движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом, в котором находились 17 пассажиров.
В результате аварии пассажир легковушки погиб на месте. Водителя автомобиля доставили в больницу. Также госпитализированы еще три пассажира автобуса.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть). Досудебное расследование продолжается.
В ГСЧС Киевщины отметили, что легкового авто спасатели деблокировали одно пострадавшее и одно погибшее.
«На месте происшествия работали 4 человека личного состава и 1 единица техники», — говорится в сообщении.
Происшествия Украины — последние новости
Напомним, в Хмельнитчине, в селе Гвардейское, произошло смертельное ДТП — столкнулись мотоцикл и автомобиль. Погиб ребенок.
Также, в Ирпене грузовик наехал на 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось.