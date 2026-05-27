В Національному ботанічному саду висадили дерева пам’яті військовослужбовців 112 окремої бригади ТРО

24 травня у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка в Києві відбулася висадка 8 дерев на Алеї Пам’яті військовослужбовців 112 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Подія була приурочена до 8-річчя бригади. Участь у заході взяли військові, ветерани, капелан, родини загиблих Героїв, представники Асоціації вчителів Кундаліні йоги України та громадськості.

Керівництво 112 бригади подякувало всім присутнім за підтримку, пам’ять і небайдужість, наголосивши на важливості єдності суспільства та збереження пам’яті про полеглих захисників України.

Представники Асоціації вчителів Кундаліні йоги України зазначили, що сьогодні особливо важливо створювати простори підтримки, людяності та відновлення для військових, ветеранів і їхніх родин. Асоціація активно долучається до соціальних та реабілітаційних ініціатив, співпрацює з реабілітаційними центрами та проводить терапевтичні практики для людей, які постраждали від війни.

Організатори заходу висловили сподівання, що Алея Пам’яті стане живим символом вдячності, сили духу та незламності українського народу.

