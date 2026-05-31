Кличко розповів, коли можливе будівництво метро на Троєщину у Києві

Кличко / © Associated Press

Реклама

Будівництво метро на житловий масив Троєщина напряму залежить від завершення та функціонування Подільсько-Воскресенського мосту.

Про це в етері «Київ24» повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у конструкції мосту вже передбачено будівництво трьох станцій метро, що є частиною майбутньої гілки. Він також зазначив, що рух автомобільним транспортом мостом уже відкрито після багаторічного будівництва.

Реклама

Водночас Кличко наголосив, що через війну наразі зарано називати конкретні строки реалізації проєкту метро на Троєщину.

«Деякі ключові кроки зроблені. Залишилася вчастина, яка йтиме від Жулян до Троєщини. Це великий кошторис. Думаю, зараз не на часі говорити про чіткі дати. Але пріоритет залишається — будівництво», — завершив Кличко.

Раніше Кличко назвав орієнтовні терміни завершення метро на Виноградар у Києві. Так, будівництво триває, а ключові конструктивні роботи на окремих станціях планують завершити у 2026 році. Мер столиці зазначив, що частина об’єктів нової гілки вже перебуває на високому етапі готовності. Проте остаточний запуск лінії очікується до кінця 2027 року.

Новини партнерів