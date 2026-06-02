У Києві під час атаки спалахнули пожежі у двох районах: уламки впали біля дитсадка

Пожежа, вогонь

У Києві під час нічної атаки РФ зафіксували пожежі у Подільському та Оболонському районах.

Про це повідомив очільник Київської МВА Тимур Ткаченко в Телеграмі.

У Подільському районі внаслідок ворожого удару загорілися автомобілі. Також за іншою адресою уламки ракети впали на дах будинку, через що виникла пожежа та були вибиті вікна.

Крім того, у Подільському районі спалахнули нежитлові споруди.

В Оболонському районі уламки безпілотника впали поблизу дитячого садка. Попередньо, минулося без потерпілих. Також на іншій локації сталося займання на території недобудови.

У Шевченківському районі пошкоджено фасад житлового будинку.

На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

