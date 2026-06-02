- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 176
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве во время атаки вспыхнули пожары в двух районах: обломки упали возле детсада
В ночь на 2 июня российская атака вызвала пожары в Подольском и Оболонском районах Киева. Горели автомобили, нежилые сооружения и недострой, а обломки БПЛА упали вблизи детского сада.
В Киеве во время ночной атаки зафиксировали пожары в Подольском и Оболонском районах.
Об этом сообщил глава Киевской МВА Тимур Ткаченко в Телеграмме .
В Подольском районе в результате вражеского удара загорелись автомобили. Также по другому адресу обломки ракеты упали на крышу дома, из-за чего возник пожар и были выбиты окна.
Кроме того, в Подольском районе загорелись нежилые постройки.
В Оболонском районе обломки беспилотника упали вблизи детского сада. Предварительно обошлось без пострадавших. Также на другой локации произошло возгорание на территории недостроя.
В Шевченковском районе поврежден фасад жилого дома.
На местах работают экстренные службы. Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, что ранее россияне атаковали крупный областной центр Украины: возник пожар