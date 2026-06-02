В Киеве во время атаки вспыхнули пожары в двух районах: обломки упали возле детсада

В Киеве во время ночной атаки зафиксировали пожары в Подольском и Оболонском районах.

Об этом сообщил глава Киевской МВА Тимур Ткаченко в Телеграмме .

В Подольском районе в результате вражеского удара загорелись автомобили. Также по другому адресу обломки ракеты упали на крышу дома, из-за чего возник пожар и были выбиты окна.

Кроме того, в Подольском районе загорелись нежилые постройки.

В Оболонском районе обломки беспилотника упали вблизи детского сада. Предварительно обошлось без пострадавших. Также на другой локации произошло возгорание на территории недостроя.

В Шевченковском районе поврежден фасад жилого дома.

На местах работают экстренные службы. Информация о возможных пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

