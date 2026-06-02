- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 635
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве из-за атаки РФ загорелась поликлиника
В Голосеевском районе Киева во время ночной атаки РФ загорелось здание поликлиники. Всего в столице уже известно о четырех пострадавших.
В ночь на 2 июня российская атака вызвала пожар в здании поликлиники в Голосеевском районе Киева. Также в столице зафиксировано возгорание жилых домов, автомобилей и нежилых построек. Пока известно о четырех пострадавших.
По словам мэра Киева Виталий Кличко , в Голосеевском районе в результате падения вероятных обломков ракеты возник пожар на территории торговой площадки. Кроме того, там загорелись автомобили на открытой территории и загорелось здание поликлиники.
В Соломенском районе из-за падения вероятных обломков беспилотника произошел пожар в частном жилом доме на территории частного дома.
Также в Шевченковском районе в результате падения обломков предположительно ракеты возникло возгорание в нежилом здании.
По состоянию на данный момент в столице известно о четырех пострадавших. Три человека госпитализированы, еще одному медики оказали помощь амбулаторно.
Экстренные службы работают на местах попадания и падения обломков. Информация о масштабах повреждений уточняется.
Напомним, что ранее россияне атаковали крупный областной центр Украины: возник пожар