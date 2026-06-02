В Киеве из-за атаки РФ загорелась поликлиника

Пожар в поликлинике / © из соцсетей

В ночь на 2 июня российская атака вызвала пожар в здании поликлиники в Голосеевском районе Киева. Также в столице зафиксировано возгорание жилых домов, автомобилей и нежилых построек. Пока известно о четырех пострадавших.

По словам мэра Киева Виталий Кличко , в Голосеевском районе в результате падения вероятных обломков ракеты возник пожар на территории торговой площадки. Кроме того, там загорелись автомобили на открытой территории и загорелось здание поликлиники.

В Соломенском районе из-за падения вероятных обломков беспилотника произошел пожар в частном жилом доме на территории частного дома.

Также в Шевченковском районе в результате падения обломков предположительно ракеты возникло возгорание в нежилом здании.

По состоянию на данный момент в столице известно о четырех пострадавших. Три человека госпитализированы, еще одному медики оказали помощь амбулаторно.

Экстренные службы работают на местах попадания и падения обломков. Информация о масштабах повреждений уточняется.

