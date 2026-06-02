Обломки ракеты и дронов упали в 5 районах Киева: горят дома, авто и АЗС, перебои со светом

Атака РФ / © ТСН.ua

Реклама

В Киеве в результате падения обломков ракет и беспилотников возникли пожары сразу в нескольких районах столицы.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, на Подоле произошел пожар на территории нежилой застройки. Также предварительно обломки упали на крышу девятиэтажного жилого дома, где возникло возгорание и повреждены окна.

Реклама

В Оболонском районе из-за падения обломков ракеты загорелись автомобили. Кроме того, зафиксированы пожары по двум адресам на открытой территории, один из которых расположен вблизи детского сада.

В Святошинском районе в результате падения обломков вспыхнул пожар на территории нежилой застройки.

В Шевченковском районе обломки упали на нежилое здание, где огонь охватил второй и третий этажи.

Также в Дарницком районе из-за падения обломков возник пожар на территории автозаправочной станции.

Реклама

На местах работают спасатели и экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Перебои со светом отмечены в Подольском и Оболонском районе. А также – в Святошинском.

Напомним, что ранее россияне атаковали крупный областной центр Украины: возник пожар

Новости партнеров