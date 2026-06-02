Уламки ракети та дронів впали у 5 районах Києва: горять будинки, авто та АЗС, перебої зі світлом

Атака РФ / © ТСН.ua

У Києві внаслідок падіння уламків ракет і безпілотників виникли пожежі одразу в кількох районах столиці.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, на Подолі сталася пожежа на території нежитлової забудови. Також попередньо уламки впали на дах дев'ятиповерхового житлового будинку, де виникло загоряння та були пошкоджені вікна.

В Оболонському районі через падіння уламків ракети загорілися автомобілі. Крім того, зафіксовано пожежі за двома адресами на відкритій території, одна з яких розташована поблизу дитячого садка.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа на території нежитлової забудови.

У Шевченківському районі уламки впали на нежитлову будівлю, де вогонь охопив другий і третій поверхи.

Також у Дарницькому районі через падіння уламків виникла пожежа на території автозаправної станції.

На місцях працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється.

Перебої зі світлом зафіксовані у Подільському та Оболонському районі. А також — у Святошинському.

