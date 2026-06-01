Київ
У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка загроза

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Росія атакує безпілотниками.

Руслана Сивак
Ввечері, 1 червня, у Києві вже вдруге оголосили повітряну тривогу. Також у низці областей України зафіксовано масований рух російських ударних безпілотників.

Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗС України у своєму офіційному Telegram-каналі.

За даними військових, атака здійснюється одразу кількома хвилями безпілотників. Зокрема, зафіксовано рух ударних БпЛА у напрямку Києва.

«Група БпЛА на півночі Київщини, рухається уздовж кордону з Білоруссю на захід», — зазначили у Повітряних Силах о 21:41, а вже за десять хвилин додали: «БпЛА із півночі на Київ», — зазначили у Повітряних Силах.

Паралельно з цим загроза ударів безпілотниками фіксується у таких регіонах:

  • Чернігівщина: туди рухаються апарати, запущені з Брянської області РФ, а також групи БпЛА із Сумської області;

  • Полтавщина: зафіксовано транзитний рух дронів через Сумську область;

  • Харківщина: безпілотники перебувають на сході області та рухаються на захід;

  • Кривий Ріг та Миколаїв: зафіксовано підліт груп БпЛА відповідно з південного та східного напрямків.

Окрім дронової атаки, росіяни застосували авіацію. Військові попередили про активність тактичної авіації ворога на південно-східному напрямку та загрозу використання авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Невдовзі після цього застереження Повітряні Сили зафіксували пуски керованих авіаційних бомб на Дніпропетровщину. Жителів закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може готувати новий масштабний удар по території України.

