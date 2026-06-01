В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: какая угроза

Воздушная тревога

Вечером, 1 июня, в Киеве уже вторично объявили воздушную тревогу. Также в ряде областей Украины зафиксировано массированное движение российских ударных беспилотников.

Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВС Украины в своем официальном Telegram-канале.

По данным военных, атака производится сразу несколькими волнами беспилотников. В частности, зафиксировано движение ударных БПЛА в направлении Киева.

«Группа БпЛА на севере Киевщины движется вдоль границы с Беларусью на запад», — отметили в Воздушных Силах в 21:41, а уже через десять минут добавили: «БпЛА с севера на Киев», — отметили в Воздушных Силах.

Параллельно с этим угроза ударов беспилотниками фиксируется в следующих регионах:

Черниговщина: туда двигаются аппараты, запущенные из Брянской области РФ, а также группы БПЛА из Сумской области;

Полтавщина: зафиксировано транзитное движение дронов через Сумскую область;

Харьковщина: беспилотники находятся на востоке области и двигаются на запад;

Кривой Рог и Николаев: зафиксирован подлет групп БпЛА в соответствии с южным и восточным направлениями.

Кроме дроновой атаки, россияне применили авиацию. Военные предупредили об активности тактической авиации врага на юго-восточном направлении и угрозе использования авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Вскоре после этой оговорки Воздушные Силы зафиксировали пуски управляемых авиационных бомб на Днепропетровщину. Жителей призывают находиться в укрытиях отбоя тревоги.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может готовить новый масштабный удар по территории Украины.

