В Киеве из-за ночной атаки РФ уже 14 пострадавших: большинство госпитализировали (фото, видео)

Атака на Киев

В результате российской атаки на Киев в ночь на 2 июня количество пострадавших возросло до 14 человек. Из них 12 госпитализировали в городские больницы, еще двоим медики оказали помощь на месте.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

По его словам, в Голосеевском районе ракета попала на территорию нежилой застройки, что повлекло за собой пожар и частичное разрушение здания. Также в районе загорелись МАФы, а по другому адресу произошел еще один пожар на территории нежилой застройки.

В Подольском районе зафиксировано возгорание ракеты на открытой территории. В Дарницком районе пожар возник в нежилом здании.

На местах работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

