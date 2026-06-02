- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве из-за ночной атаки РФ уже 14 пострадавших: большинство госпитализировали (фото, видео)
В Киеве в результате ночной российской атаки пострадали 14 человек, из которых 12 госпитализировали. В нескольких районах столицы зафиксированы пожары и разрушения.
В результате российской атаки на Киев в ночь на 2 июня количество пострадавших возросло до 14 человек. Из них 12 госпитализировали в городские больницы, еще двоим медики оказали помощь на месте.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
По его словам, в Голосеевском районе ракета попала на территорию нежилой застройки, что повлекло за собой пожар и частичное разрушение здания. Также в районе загорелись МАФы, а по другому адресу произошел еще один пожар на территории нежилой застройки.
В Подольском районе зафиксировано возгорание ракеты на открытой территории. В Дарницком районе пожар возник в нежилом здании.
На местах работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что ранее россияне атаковали крупный областной центр Украины: возник пожар