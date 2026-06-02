ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
67
Время на прочтение
1 мин

В Киеве из-за ночной атаки РФ уже 14 пострадавших: большинство госпитализировали (фото, видео)

В Киеве в результате ночной российской атаки пострадали 14 человек, из которых 12 госпитализировали. В нескольких районах столицы зафиксированы пожары и разрушения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Атака на Киев

Атака на Киев / © из соцсетей

В результате российской атаки на Киев в ночь на 2 июня количество пострадавших возросло до 14 человек. Из них 12 госпитализировали в городские больницы, еще двоим медики оказали помощь на месте.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

По его словам, в Голосеевском районе ракета попала на территорию нежилой застройки, что повлекло за собой пожар и частичное разрушение здания. Также в районе загорелись МАФы, а по другому адресу произошел еще один пожар на территории нежилой застройки.

В Подольском районе зафиксировано возгорание ракеты на открытой территории. В Дарницком районе пожар возник в нежилом здании.

На местах работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ранее россияне атаковали крупный областной центр Украины: возник пожар

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
67
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie