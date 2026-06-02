У Києві через нічну атаку РФ вже 14 постраждалих: більшість госпіталізували (фото, відео)

Атака на Київ

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 2 червня кількість постраждалих зросла до 14 людей. Із них 12 госпіталізували до міських лікарень, ще двом медики надали допомогу на місці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Голосіївському районі ракета влучила на територію нежитлової забудови, що спричинило пожежу та часткове руйнування будівлі. Також у районі загорілися МАФи, а за іншою адресою сталася ще одна пожежа на території нежитлової забудови.

У Подільському районі зафіксовано займання уламків ракети на відкритій території. У Дарницькому районі пожежа виникла в нежитловій будівлі.

На місцях працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

