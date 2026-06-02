У Києві уламки ракети пошкодили 15-поверхівку: понівечені верхні поверхи

У Солом’янському районі Києва внаслідок падіння уламків, ймовірно, ракети пошкоджено 15-поверховий житловий будинок.

У Солом’янському районі Києва під час нічної ворожої атаки уламки, ймовірно, ракети влучили у 15-поверховий житловий будинок.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, внаслідок падіння уламків пошкоджено верхні поверхи багатоповерхівки. На місце події оперативно прибули екстрені служби.

Наразі інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється. За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У Києві триває ліквідація наслідків нічної атаки РФ. Рятувальники та комунальні служби обстежують пошкоджені об’єкти.

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували великий обласний центр України: виникла пожежа

