Ракета, ймовірно, влучила у 24-поверхівку в Києві: спалахнула пожежа

Пожежа, ДСНС, вибух / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 2 червня в Києві зафіксували влучання, ймовірно, ракети у житловий будинок у Шевченківському районі. Внаслідок удару виникла пожежа.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, ворожий боєприпас, попередньо ракета, влучив у 24-поверховий житловий будинок. Загоряння сталося на рівні четвертого та п’ятого поверхів. На місце оперативно прямують рятувальники та інші екстрені служби.

Реклама

Також відомо, що на Оболоні уламки впали на територію дитячого садка. Пожежі та руйнувань там не зафіксовано.

Крім того, медики госпіталізували двох постраждалих у Подільському районі столиці.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, що раніше росіяни атакували великий обласний центр України: виникла пожежа

Реклама

Новини партнерів