Ракета, вероятно, попала в 24-этажку в Киеве: вспыхнул пожар
В ночь на 2 июня в Киеве зафиксировали попадание, вероятно, ракеты в жилой дом в Шевченковском районе. В результате удара возник пожар.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко .
По его словам, вражеский боеприпас, предварительно ракета, попал в 24-этажный жилой дом. Возгорание произошло на уровне четвертого и пятого этажей. На место оперативно направляются спасатели и другие экстренные службы.
Также известно, что на Оболони обломки рухнули на территорию детского сада. Пожары и разрушения там не зафиксированы.
Кроме того, медики госпитализировали двух пострадавших в Подольском районе столицы.
Информация о последствиях атаки уточняется.
