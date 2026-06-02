Ракета, вероятно, попала в 24-этажку в Киеве: вспыхнул пожар

В ночь на 2 июня в Киеве зафиксировали попадание, вероятно, ракеты в жилой дом в Шевченковском районе. В результате удара возник пожар.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко .

По его словам, вражеский боеприпас, предварительно ракета, попал в 24-этажный жилой дом. Возгорание произошло на уровне четвертого и пятого этажей. На место оперативно направляются спасатели и другие экстренные службы.

Также известно, что на Оболони обломки рухнули на территорию детского сада. Пожары и разрушения там не зафиксированы.

Кроме того, медики госпитализировали двух пострадавших в Подольском районе столицы.

Информация о последствиях атаки уточняется.

