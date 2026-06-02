В Киеве из-за повторного попадания РФ рухнула часть девятиэтажки: под завалами могут быть люди

В Подольском районе Киева в результате повторного попадания вражеского средства поражения в девятиэтажный жилой дом произошел обвал конструкций.

Елена Кузьмич
ГСЧС, взрыв

ГСЧС, взрыв / © ТСН.ua

В Подольском районе Киева во время российской атаки произошло повторное попадание в девятиэтажный жилой дом. В результате удара обрушились конструкции здания.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко и глава Киевской МВА Тимур Ткаченко в Телеграмме .

По его словам, под завалами могут находиться люди. Сейчас на месте работают спасатели и экстренные службы, проводящие поисково-спасательную операцию.

«В Подольском районе в результате повторного попадания в девятиэтажный дом произошел обвал конструкций. Под завалами могут находиться люди. Предварительно есть один пострадавший», — сообщил Кличко.

Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

