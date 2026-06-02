В Киеве обломки ракеты повредили 15-этажку: изуродованные верхние этажи
В Соломенском районе Киева в результате падения обломков, вероятно, ракеты поврежден 15-этажный жилой дом.
В Соломенском районе Киева во время ночной вражеской атаки обломки, вероятно, ракеты попали в 15-этажный жилой дом.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, в результате падения обломков повреждены верхние этажи многоэтажки. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.
Пока информация о масштабах разрушений уточняется. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
В Киеве идет ликвидация последствий ночной атаки РФ. Спасатели и коммунальные службы обследуют поврежденные объекты.
