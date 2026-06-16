"Вона кликала на допомогу": у Києві через удар дрона у власній квартирі живцем згоріло літнє подружжя

Наслідки удару по Києву 15 червня / © ДСНС

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Чергова нічна атака російських окупантів на Київ обернулася страшною трагедією для однієї з київських родин. Внаслідок влучання ворожого безпілотника у житловий будинок загинуло літнє подружжя.

Про це повідомляє «Київ24».

Російський ударний дрон типу «Шахед» поцілив просто в квартиру мирних мешканців, розташовану на шостому поверсі. Після вибуху миттєво спалахнула потужна пожежа, яка заблокувала людей усередині. Загиблі — Валентина та її чоловік, якого сусіди лагідно називали Юзіком — не змогли вибратися з вогняної пастки.

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«Жінка благала про допомогу»: спогади очевидців

Мешканці будинку досі перебувають у шоковому стані від пережитого. Вони розповідають, що під час пожежі чули голос власниці квартири.

«Жінка кликала на допомогу, кричала, але вогонь поширювався надто швидко. Врятувати подружжя, на жаль, не вдалося», — діляться страшними подробицями сусіди.

Що відомо про загиблих киян

Загибла сімейна пара прожила у цьому будинку понад пів століття — вони заселилися сюди ще 1975 року. Сусіди згадують про них із величезною теплотою та невимовним болем.

Валентині було орієнтовно 75 років, її чоловіку за місяць мало виповнитися 85 років — родина готувалася до ювілею.

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Мешканці двору описують їх як надзвичайно добру, спокійну та порядну родину, яка нікому не бажала зла.

На місці трагедії продовжують працювати рятувальники та правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин Російської Федерації проти цивільного населення України.

Нагадаємо, Росія у ніч проти 15 червня здійснила одну з наймасштабніших атак на столицю за останній час. Наслідки ударів та падіння уламків зафіксовані фактично по всьому місту. Загинуло п’ятеро людей, ще майже 40 дістали поранення.

Внаслідок нічного російського обстрілу Києва суттєвих руйнувань зазнала Києво-Печерська лавра — об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під посиленим захистом Гаазької конвенції. Крім того, пошкоджено «Мистецький арсенал» і кіностудію ім. О Довженка.

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