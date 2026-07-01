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Киев ждет пик аномальной жары, а за ним — резкое похолодание: синоптики назвали точные даты
Вслед за солнечным и жарким первым июльским днём на Киевскую область надвигается волна прохлады.
В первые дни июля киевлян ждет жара без осадков, однако уже через несколько дней в столице резко похолодает сразу на 10 градусов.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 1 июля в Киеве будет солнечно и жарко, температура воздуха поднимется до +33 градусов тепла.
А уже 2 июля к Украине приблизится холодный атмосферный фронт. В связи с этим жара начнёт ослабевать сначала в западных областях, а в течение 3–4 июля — в большинстве областей Украины.
Как сообщают в Укргидрометцентре, в Киевской области и в Киеве 1 июля будет небольшая облачность, без осадков. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла, днем воздух прогреется до +29…+34 градусов тепла.
В Киеве ночью ожидается от +21 до +23 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +31 до +33 градусов тепла.
В то же время метеорологи предупреждаюто пожарной опасности в Киевской области: 1 июля в большинстве районов области будет отмечаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
«Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — говорится в сообщении.
Попрогнозусиноптиков, дожди в столице могут пройти только 3 июля, а затем ожидается похолодание. В субботу, 4 июля, температура воздуха в Киеве снизится на 10 градусов. Днём в субботу ожидается всего +21 градус тепла.
Как сообщается на метеопортале Sinoptik, утром в Киеве небо будет ясным, и таким оно останется в течение всего дня. Осадков не ожидается.
Температура воздуха будет колебаться от +21 градуса тепла ночью до +32 градусов тепла днём.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 1 июля.
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