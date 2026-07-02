На Киев надвигается резкое похолодание и нашествие непогоды: синоптики предупредили, когда погода изменится

Киев накроет резкое изменение погоды / © pexels.com

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После нескольких дней аномальной жары Киев ожидает резкое изменение погодных условий. Уже в ближайшие дни температура в столице начнет снижаться, а вместо изнуряющей жары придет холодная погода.

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 2 июля в Киевской области и в Киеве еще сохранится сухая и жаркая погода. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

Погода в Киеве

В столице ночью температура будет +20…+22 градуса, днем воздух прогреется до +30…+32 градусов. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

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В то же время, синоптики отмечают, что уже 3–4 июля ситуация начнет меняться.

Если в пятницу, 3 июля, в Киеве еще будет до +32 градусов, то в субботу температура резко снизится — ожидается около +22 градусов днем.

Уже через несколько дней дожди и похолодание

По прогнозам погоды, 4 июля в столицу придет заметное похолодание: ночная температура опустится до 19 градусов, а дневная не превысит 22 градуса.

Также ранее синоптики предупреждали об активизации атмосферного фронта, который будет двигаться из Западной Европы. Он принесет неустойчивую погоду, дожди, грозы, а местами град и шквалы.

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Больше всего непогоды 2 июля ожидают в западных областях Украины, однако в дальнейшем смена воздушных масс повлияет и на другие регионы.

До 3 июля в большинстве областей страны сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за длительной жары и сухой погоды.

Напомним, Киев еще успеет почувствовать последние жаркие дни, но уже выходных жителей столицы ожидает резкое снижение температуры — от более +30 до комфортных +20…+22 градусов.

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