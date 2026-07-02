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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
3670
Время на прочтение
1 мин

Масштабная комбинированная атака РФ на Киев и область: главные новости ночи 2 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ночная атака

Ночная атака / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 июля 2026 года:

  • В Киеве из-за атаки РФ вспыхнул рынок: что известно Читать далее –>

  • Россия массированно атаковала Киевщину баллистикой и крылатыми ракетами: повреждения зафиксировали в пяти районах Читать далее –>

  • В Киеве ракета попала в многоэтажку: в Дарницком районе разрушены шесть этажей — Кличко Читать далее –>

  • Последствия атаки на Киев стремительно ухудшаются: увеличилось количество жертв и пострадавших Читать далее –>

  • РФ устроила одну из самых масштабных атак на Киев: военный обозреватель назвал тревожные особенности удара Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
3670
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