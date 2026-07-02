Атака на Киев 2 июля.

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Ночью против 2 июля армия РФ массированно ударила беспилотниками и разными типами ракет по Киеву. В столице есть погибшие и много раненых. Сильные разрушения.

Последствия атаки на Киев в видео — в материале ТСН.ua.

Во многих районах города возникли пожары и сильнейшие повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.

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«На 07:00 в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах Киева. Есть очень значительные прямые „прилеты“ по жилым домам, где из-под завалов деблокируют в том числе погибших», — сообщил глава Киевской ОВ ТИмур Ткаченко.

В частности, в Дарницком районе частичные разрушения имеют 5-этажку, 9-этажку, верхние этажи 16-этажки и частные дома; в Печерском — 9-этажка, В Шевченковском — 5-этажка.

Последствия атаки на Киев

Дата публикации 07:54, 02.07.26 Количество просмотров 96 Адская ночь в Киеве: жуткое видео после массированной атаки РФ

Атака на Киев 2 июля. / © Associated Press

Россия массированно атаковала Киев / © Associated Press

Атака на Киев 2 июля.

Россия массированно атаковала Киев

Атака на Киев 2 июля.

Россия массированно атаковала Киев

Россия массированно атаковала Киев

Атака на Киев 2 июля.

Атака на Киев 2 июля.

Атака на Киев 2 июля.

Атака на Киев 2 июля.

Напомним, Россия устроила кровавую атаку на Киев, целенаправленно атаковав жилые кварталы города. В столице зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры, повреждены жилые дома, а также продолжаются пожары.

По данным властей, повреждения зафиксированы в 9 районах Киева. Число погибших снова возросло - не менее 10 жертв. Впрочем, спасательные работы продолжаются.

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