- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 3870
- Время на прочтение
- 2 мин
РФ массированно атаковала Киев: разрушены дома, воронки и пожары по всему городу — жуткие кадры
Киев пережил одну из самых страшных ночей — российские дроны и ракеты мощно атаковали столицу.
Ночью против 2 июля армия РФ массированно ударила беспилотниками и разными типами ракет по Киеву. В столице есть погибшие и много раненых. Сильные разрушения.
Последствия атаки на Киев в видео — в материале ТСН.ua.
Во многих районах города возникли пожары и сильнейшие повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов.
«На 07:00 в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах Киева. Есть очень значительные прямые „прилеты“ по жилым домам, где из-под завалов деблокируют в том числе погибших», — сообщил глава Киевской ОВ ТИмур Ткаченко.
В частности, в Дарницком районе частичные разрушения имеют 5-этажку, 9-этажку, верхние этажи 16-этажки и частные дома; в Печерском — 9-этажка, В Шевченковском — 5-этажка.
Последствия атаки на Киев
Напомним, Россия устроила кровавую атаку на Киев, целенаправленно атаковав жилые кварталы города. В столице зафиксированы масштабные разрушения гражданской инфраструктуры, повреждены жилые дома, а также продолжаются пожары.
По данным властей, повреждения зафиксированы в 9 районах Киева. Число погибших снова возросло - не менее 10 жертв. Впрочем, спасательные работы продолжаются.