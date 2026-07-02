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Последствия атаки на Киев стремительно ухудшаются: выросло количество жертв и пострадавших
В Киеве после очередной российской атаки увеличилось количество жертв — пока известно о двух погибших, еще 16 человек получили ранения.
В результате массированной российской атаки на Киев количество жертв возросло — по состоянию на утро известно о двух погибших и 16 пострадавших.
Об обновленных данных о последствиях вражеского удара сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .
По его словам, количество пострадавших продолжает расти. Медики и спасатели работают на местах ударов, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя последствия обстрелов.
«По состоянию на данный момент количество пострадавших в результате атаки выросло до 16 человек. К сожалению, два человека погибли», — сообщил Ткаченко.
Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.
Пока известно о 28 локациях по всему городу, пострадавших в результате обстрела. В основном это жилая застройка и объекты гражданской инфраструктуры.
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