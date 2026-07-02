Последствия атаки на Киев стремительно ухудшаются: выросло количество жертв и пострадавших

Атака на Киев / © из соцсетей

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В результате массированной российской атаки на Киев количество жертв возросло — по состоянию на утро известно о двух погибших и 16 пострадавших.

Об обновленных данных о последствиях вражеского удара сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .

По его словам, количество пострадавших продолжает расти. Медики и спасатели работают на местах ударов, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя последствия обстрелов.

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«По состоянию на данный момент количество пострадавших в результате атаки выросло до 16 человек. К сожалению, два человека погибли», — сообщил Ткаченко.

Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

Пока известно о 28 локациях по всему городу, пострадавших в результате обстрела. В основном это жилая застройка и объекты гражданской инфраструктуры.

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