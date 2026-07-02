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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В Киеве из-за атаки РФ вспыхнул рынок: что известно

В ночь на 2 июля Россия массированно атаковала Киев: в Шевченковском районе из-за падения обломков вспыхнул рынок, а в Дарницком частично разрушена жилая пятиэтажка.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киев

Атака на Киев

В результате очередной массированной атаки России на Киев в ночь на 2 июля в нескольких районах столицы зафиксированы новые разрушения и пожары.

О последствиях сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

В Шевченковском районе Киева из-за падения обломков вражеских целей произошло возгорание на территории одного из рынков. На месте работают спасательные службы, ликвидирующие пожар и оценивающие масштабы повреждений.

Также серьезные последствия были зафиксированы в Дарницком районе столицы. По словам городского головы, там возник пожар и частичное разрушение пятиэтажного жилого дома. Информация о возможных пострадавших уточняется.

В Киеве продолжается ликвидация последствий массированного комбинированного удара, которым российские войска атаковали столицу дронами и ракетами. Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

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Напомним, российские войска сменяют тактику на севере Украины и пытаются расширить зону боевых действий в Харьковской и Сумской областях. Аналитики ISW объяснили, зачем РФ создает новые направления атак.

Также мы писали, что Владимир Путин выбирает между тремя вариантами действий, среди которых новая мобилизация и удары по НАТО. В силах обороны назвали единственный способ принудить РФ к миру.

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Дата публикации
Количество просмотров
507
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