В Киеве из-за атаки РФ вспыхнул рынок: что известно

Атака на Киев

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В результате очередной массированной атаки России на Киев в ночь на 2 июля в нескольких районах столицы зафиксированы новые разрушения и пожары.

О последствиях сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

В Шевченковском районе Киева из-за падения обломков вражеских целей произошло возгорание на территории одного из рынков. На месте работают спасательные службы, ликвидирующие пожар и оценивающие масштабы повреждений.

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Также серьезные последствия были зафиксированы в Дарницком районе столицы. По словам городского головы, там возник пожар и частичное разрушение пятиэтажного жилого дома. Информация о возможных пострадавших уточняется.

В Киеве продолжается ликвидация последствий массированного комбинированного удара, которым российские войска атаковали столицу дронами и ракетами. Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

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