В Киеве после атаки РФ заблокированы люди в домах, количество пострадавших возросло — Кличко

Атака на Киев

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В столице в результате очередной российской атаки зафиксированы новые разрушения жилых домов, пожары и случаи, когда люди оказались заблокированы в собственных домах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

В Дарницком районе из-за падения обломков вблизи жилого дома в одной из квартир оказались заблокированы люди. Также там возникли пожары в частных домах.

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Еще одна критическая ситуация – в Святошинском районе . Там вспыхнул пожар в частном доме, а в другом доме, куда попали обломки, также заблокированы люди, нуждающиеся в помощи спасателей.

По словам мэра, по состоянию на данный момент известно по меньшей мере о шести пострадавших в Киеве . Все раненые госпитализированы медиками.

На местах работают экстренные службы, идет ликвидация последствий атаки и операции по спасению людей. Жителей города призывают не покидать укрытий до завершения воздушной тревоги.

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