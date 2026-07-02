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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В Киеве после атаки РФ заблокированы люди в домах, количество пострадавших возросло — Кличко

В Киеве после очередной российской атаки обломки попали в жилые и частные дома в Дарницком и Святошинском районах, где под завалами и в квартирах оказались заблокированные люди, по меньшей мере шесть пострадавших госпитализированы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киев

Атака на Киев

В столице в результате очередной российской атаки зафиксированы новые разрушения жилых домов, пожары и случаи, когда люди оказались заблокированы в собственных домах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

В Дарницком районе из-за падения обломков вблизи жилого дома в одной из квартир оказались заблокированы люди. Также там возникли пожары в частных домах.

Еще одна критическая ситуация – в Святошинском районе . Там вспыхнул пожар в частном доме, а в другом доме, куда попали обломки, также заблокированы люди, нуждающиеся в помощи спасателей.

По словам мэра, по состоянию на данный момент известно по меньшей мере о шести пострадавших в Киеве . Все раненые госпитализированы медиками.

На местах работают экстренные службы, идет ликвидация последствий атаки и операции по спасению людей. Жителей города призывают не покидать укрытий до завершения воздушной тревоги.

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Дата публикации
Количество просмотров
169
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