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В Киеве в результате атаки РФ поврежден жилой дом и подстанция скорой: есть заблокированные люди, пострадали медики
В результате ночной российской атаки на Киев в Деснянском районе разрушена часть девятиэтажки, под завалами могут находиться люди, а в Шевченковском районе удар повредил подстанцию скорой помощи, где пострадали пятеро медиков.
В ночь на 2 июля российская атака на Киев повлекла за собой разрушение жилого дома в Деснянском районе и повреждение подстанции экстренной медицинской помощи в Шевченковском районе. Известно не менее пяти пострадавших медиков, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.
О последствиях удара сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
По его словам, в Деснянском районе столицы зафиксировано разрушение в девятиэтажном жилом доме. Предварительно известно, что под завалами могут находиться люди. На место уже направляются спасатели.
В Шевченковском районе ударом повреждено здание, где расположена одна из подстанций скорой помощи.
Пока известно о пяти пострадавших работниках — медиках и водителях подстанции. Среди них один парамедик находится в крайне тяжелом состоянии.
Экстренные службы продолжают работать на местах ударов, информация о последствиях атаки уточняется.
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