В Киеве в результате атаки РФ поврежден жилой дом и подстанция скорой: есть заблокированные люди, пострадали медики

Ракета / © ТСН.ua

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В ночь на 2 июля российская атака на Киев повлекла за собой разрушение жилого дома в Деснянском районе и повреждение подстанции экстренной медицинской помощи в Шевченковском районе. Известно не менее пяти пострадавших медиков, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

О последствиях удара сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

По его словам, в Деснянском районе столицы зафиксировано разрушение в девятиэтажном жилом доме. Предварительно известно, что под завалами могут находиться люди. На место уже направляются спасатели.

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В Шевченковском районе ударом повреждено здание, где расположена одна из подстанций скорой помощи.

Пока известно о пяти пострадавших работниках — медиках и водителях подстанции. Среди них один парамедик находится в крайне тяжелом состоянии.

Экстренные службы продолжают работать на местах ударов, информация о последствиях атаки уточняется.

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