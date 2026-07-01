- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1703
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия атакует Киев: над городом дроны, раздались взрывы — что известно сейчас
В Киеве слышна работа ПВО. Жителей призывают пройти к укрытиям.
Вечером 1 июля в небе над Киевом работают силы противовоздушной обороны (ПВО), ликвидирующие воздушную угрозу. Пока известно об атаке беспилотников РФ. Известно о падении обломков в Деснянском и Шевченковском районах Киева.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Взрывы в Киеве — что известно
В городских властях отметили важность соблюдения правил безопасности во время воздушной атаки.
«Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги», — отметили в КГГА.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении скоростных вражеских целей в направлении города. По данным военных, угроза зафиксирована по северному направлению.
«Реактивные БПЛА курсом на Киев с севера», — сообщили в ПС.
Также информацию об атаке дронов РФ подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
«Дроны на Киев по нескольким направлениям. Есть угроза атаки в несколько этапов», — отметил Тимур Ткаченко.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе обломки беспилотника упали возле частного дома, обошлось без пожара, а в Шевченковском — на территорию нежилого здания.
«Два БпЛА сейчас над городом», — отметил Кличко.
РФ готовит массированный удар — последние новости
Напомним, ранее Владимир Зеленский предупреждал, что РФ готовит очередной массированный удар по Украине, угроза которого актуальна уже в ближайшую ночь.
Президент призвал граждан Украины быть максимально осторожными и не игнорировать угрозу безопасности в ближайшие часы.
Также мы писали, что российские войска сменяют тактику на севере Украины и пытаются расширить зону боевых действий в Харьковской и Сумской областях. Аналитики ISW объяснили, зачем РФ создает новые направления атак.