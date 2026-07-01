Воздушная тревога / © tsn.ua

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Вечером 1 июля в небе над Киевом работают силы противовоздушной обороны (ПВО), ликвидирующие воздушную угрозу. Пока известно об атаке беспилотников РФ. Известно о падении обломков в Деснянском и Шевченковском районах Киева.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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В городских властях отметили важность соблюдения правил безопасности во время воздушной атаки.

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«Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги», — отметили в КГГА.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили о движении скоростных вражеских целей в направлении города. По данным военных, угроза зафиксирована по северному направлению.

«Реактивные БПЛА курсом на Киев с севера», — сообщили в ПС.

Также информацию об атаке дронов РФ подтвердил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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«Дроны на Киев по нескольким направлениям. Есть угроза атаки в несколько этапов», — отметил Тимур Ткаченко.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе обломки беспилотника упали возле частного дома, обошлось без пожара, а в Шевченковском — на территорию нежилого здания.

«Два БпЛА сейчас над городом», — отметил Кличко.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский предупреждал, что РФ готовит очередной массированный удар по Украине, угроза которого актуальна уже в ближайшую ночь.

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Президент призвал граждан Украины быть максимально осторожными и не игнорировать угрозу безопасности в ближайшие часы.

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